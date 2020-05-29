Що дозволено Клюєву і Клименку, не дозволено Бахматюку. ЗМІ проаналізували рішення ВАКС про заочний арешт бізнесмена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення ВАКС щодо Бахматюка ухвалене з політичних мотивів, – експерт

«Це перше подібне рішення ВАКС, яке ставить взагалі під сумнів відсутність політичної заангажованості суду», – експерт

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) прийняла рішення про заочний арешт Олега Бахматюка, хоча в аналогічних справа – Клименка і Клюєва, ухвалила абсолютно протилежні рішення. Це може свідчити про те, що такі рішення ухвалюються з урахуванням політичної кон'юнктури. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на видання ДС

«Ми можемо чітко говорити, що ВАКС виходив з політичних мотивів і суперечив своїй же практиці. Свого часу розглядалися ідентичні справи Клюєва та Клименка. Тоді, права і ліва рука Януковича отримали вироки, які забороняли їх заочно арештовувати. Які мотиви були у ВАКС тоді? У справі Клименка головним чинником було те, що не було надано доказів того, що Клименко знаходиться в міжнародному розшуку. У справі Бахматюка ми маємо таку саму історію. Олег Бахматюк не просто не знаходиться в міжнародному розшуку, а Інтерпол відмовив НАБУ в цій процедурі. Але ВАКС тут щось бачить, а тут не бачить. Щодо Клюєва, то (цитую «Українську правду»): Колегія суддів апеляційної палати ВАКС зазначила, що в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що Клюєв буде вживати заходів зі знищення, приховування або спотворення будь-яких речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину». Яким чином Бахматюк, чиє місцезнаходження в Австрії відоме і НАБУ і САП, буде знищувати з Австрії справи, які знаходяться в комп’ютерах і сейфах НАБУ та САП, залишається загадкою», – цитує видання ДС політичного експерта Вадима Денисенка.

Це перше подібне рішення ВАКС, яке ставить взагалі під сумнів відсутність політичної заангажованості суду. «І це рішення є також прецедентним: тепер будь-кого, плюючи на норми Європейського суду з прав людини (і в рішенні по Клюєву і по Клименку ВАКС апелював саме до ЄСПЛ), можна заочно арештовувати виходячи з політичних мотивів», - говорить експерт..

Видання пише, що причиною ухвалення такого рішення може бути політичний тиск на суд. У своїй заяві для преси Олег Бахматюк заявив, що директор НАБУ Ситник особисто їздив у ВАКС під час розгляду справи Апеляційною палатою. Сам Ситник, внесений до реєстру корупціонерів НАЗК, вважає Бахматюка особистим ворогом. Тепер сторона захисту буде захищати права Олега Бахматюка в міжнародних судах.

Раніше директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут заявила, що пропозиція Бахматюка щодо добровільного врегулювання заборгованості виведеного з ринку рішенням НБУ VAB банку є найбільш вигідним для держави шляхом вирішення цього питання, однак НАБУ, почавши кримінальне переслідування бізнесмена, заморозило цей процес.

Нагадаємо, Олег Бахматюк назвав незаконним і упередженим рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання запобіжних заходів у справі VAB банку.