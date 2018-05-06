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    Економіка та фінанси

    Аеропорт Полтави почне обслуговувати міжнародні рейси пізніше, ніж очікувалося

    Ремонт в аеропорту Полтави ще триває
    Аеропорт Полтава готовий до запуску міжнародних рейсів на 80% - до анонсованого на 9 травня рейсу до Анталії підготуватися не встигнуть, тому пасажири полетять з Борисполя. Про це, як пише ЦТС, розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Песоцький. «Аеропорт Полтави капітально відремонтовано більш ніж на 80%. Все обладнання,
    • Сьогодні, 18:27
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    Ремонт в аеропорту Полтави ще триває

    Аеропорт Полтава готовий до запуску міжнародних рейсів на 80% - до анонсованого на 9 травня рейсу до Анталії підготуватися не встигнуть, тому пасажири полетять з Борисполя. Про це, як пише ЦТС, розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Песоцький.

    «Аеропорт Полтави капітально відремонтовано більш ніж на 80%. Все обладнання, необхідне для роботи власних і залучених служб підприємства, вже закуплено - зараз відбувається його монтаж. Також відзначу, що закінчуються роботи з нанесення вирівнюючого шару асфальтобетону на злітну смугу. Це міцне покриття дозволить нам почати експлуатацію з більшим навантаженням, з огляду на вагу пасажирських літаків авіакомпанії Yanair», - повідомив чиновник.

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    Аеропорт Полтави почне обслуговувати міжнародні рейси пізніше, ніж очікувалося
    Аеропорт Полтави почне обслуговувати міжнародні рейси пізніше, ніж очікувалося
    Аеропорт Полтави почне обслуговувати міжнародні рейси пізніше, ніж очікувалося

    Також він роз'яснив долю першого анонсованого міжнародного рейсу: «Повідомляю, що пасажири, які повинні були летіти з Полтави до Анталії 9 травня і вже купили квитки у туроператора Join UP!, полетять з Борисполя. Коли ж відбудеться перший серйозний рейс з нашого аеропорту, якого все так чекають? Це буде в першу середу після остаточного завершення капітального ремонту аеропорту».

    Yanair планує літати з Полтави на літаках Boeing 737-400, а пізніше - на Boeing 737-300. Планувалося, що перший рейс до Анталії вилетить 2 травня, проте його перенесли на тиждень через поганий продаж квитків.

    У грудні 2017 року аеропорт отримав статус міжнародного.

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