Аеропорт Полтави почне обслуговувати міжнародні рейси пізніше, ніж очікувалося

Ремонт в аеропорту Полтави ще триває

Аеропорт Полтава готовий до запуску міжнародних рейсів на 80% - до анонсованого на 9 травня рейсу до Анталії підготуватися не встигнуть, тому пасажири полетять з Борисполя. Про це, як пише ЦТС, розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Песоцький. «Аеропорт Полтави капітально відремонтовано більш ніж на 80%. Все обладнання,



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Ремонт в аеропорту Полтави ще триває

Аеропорт Полтава готовий до запуску міжнародних рейсів на 80% - до анонсованого на 9 травня рейсу до Анталії підготуватися не встигнуть, тому пасажири полетять з Борисполя. Про це, як пише ЦТС, розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Песоцький.

«Аеропорт Полтави капітально відремонтовано більш ніж на 80%. Все обладнання, необхідне для роботи власних і залучених служб підприємства, вже закуплено - зараз відбувається його монтаж. Також відзначу, що закінчуються роботи з нанесення вирівнюючого шару асфальтобетону на злітну смугу. Це міцне покриття дозволить нам почати експлуатацію з більшим навантаженням, з огляду на вагу пасажирських літаків авіакомпанії Yanair», - повідомив чиновник.

Також він роз'яснив долю першого анонсованого міжнародного рейсу: «Повідомляю, що пасажири, які повинні були летіти з Полтави до Анталії 9 травня і вже купили квитки у туроператора Join UP!, полетять з Борисполя. Коли ж відбудеться перший серйозний рейс з нашого аеропорту, якого все так чекають? Це буде в першу середу після остаточного завершення капітального ремонту аеропорту».

Yanair планує літати з Полтави на літаках Boeing 737-400, а пізніше - на Boeing 737-300. Планувалося, що перший рейс до Анталії вилетить 2 травня, проте його перенесли на тиждень через поганий продаж квитків.

У грудні 2017 року аеропорт отримав статус міжнародного.