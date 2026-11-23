Каскадний ефект: падіння виробництва у металургії вже спричинило дефіцит податків і робочих місць у містах

Криза в українській металургії перестає бути проблемою окремої галузі та перетворюється на системну загрозу для державних і місцевих фінансів. Скорочення виробництва означає менше податків, робочих місць, замовлень для суміжних секторів і коштів у бюджетах промислових громад, пише GMK Center.

У 2025 році підприємства ГМК сплатили до бюджетів близько $900 млн податків і зборів – приблизно 3% від загального обсягу. Однак у 2026 році ситуація почала погіршуватися через російські обстріли, блокаду чорноморських портів, обмеження на ринку ЄС, дорогу логістику та дефіцит електроенергії.

За дев'ять місяців 2026 року «Метінвест» скоротив податкові платежі на 6%, до 13 млрд грн. Надходження від ПДВ впали на 36%, до 914 млн грн, а податок на прибуток на 26%, до 1 млрд грн. «Ми опинилися в критичній точці. Металурги втрачають можливість виробляти й експортувати сталь, а країна ризикує втратити робочі місця та мільярди гривень податків», – каже генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

Негативна тенденція поширюється й на інші підприємства. Дніпровський металургійний завод за дев'ять місяців скоротив податкові відрахування на 46%, до 129 млн грн. «АрселорМіттал Кривий Ріг» за дев'ять місяців ще демонстрував зростання платежів на 6%, до 6,7 млрд грн, однак за підсумками року підприємство вже очікує їх скорочення через зупинку виробництва наприкінці вересня.

Таким чином, проблема набуває каскадного характеру. У 2025 році ГМК забезпечував близько 5,5% ВВП України, 15% валютних надходжень і до 70 тис. робочих місць. Кожне скорочення виробництва означає менше замовлень для енергетики, залізниці, машинобудування, логістики, сервісних компаній і малого бізнесу. У результаті податкові втрати поширюються далеко за межі самих металургійних підприємств.

Для державного бюджету це означає додаткове скорочення ПДВ та податку на прибуток у момент, коли країна одночасно потребує величезних коштів на оборону й відновлення. Чим більшим стає випадіння внутрішніх доходів, тим сильнішою є залежність від зовнішнього фінансування та нових запозичень, вказує видання.

«Ще гостріше кризу відчувають промислові міста. ПДФО, земельний податок та інші платежі великих підприємств формують значну частину доходів місцевих бюджетів. Наприклад, влада Кривого Рогу вже заявила про секвестр міського бюджету та припинення частини проєктів розвитку через падіння податкових надходжень. Першими під скорочення потрапляють витрати на дороги, комунальну інфраструктуру, школи, лікарні та інші міські проєкти. Одночасно громади втрачають можливість співфінансувати міжнародні грантові програми та проєкти відновлення», – пише GMK Center.

Додатковий ризик – втрата робочих місць: закриття або скорочення виробництва означає не лише менше податків, а й падіння доходів населення та споживання. Слідом втрачають виручку магазини, сфера послуг, транспорт і малий бізнес, що формує нову хвилю скорочення податкових надходжень.

Таким чином, криза ГМК запускає ланцюгову реакцію, наслідки якої можуть відчути вже не десятки тисяч працівників заводів, а значно ширше коло українців – через стан бюджетів, зайнятість, соціальні послуги та фінансові можливості промислових громад.

У GMK Center наголошують: деблокування портів, здешевлення логістики та стабільне енергопостачання в таких умовах є питанням не підтримки окремих компаній, а збереження податкової бази держави та міст.