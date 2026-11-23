Добудову траси Н-31 «Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка» профінансують за цільові кошти міжнародних партнерів України. Це дозволить уже наступного року відкрити рух та забезпечити безперебійне транспортне сполучення з Дніпропетровщиною, Запоріжжям і Донеччиною, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Ігор Молоток.

Левову частку робіт на трасі Н-31 уже виконали в минулі роки. Від межі Полтавщини та Дніпропетровщини в напрямку Решетилівки побудована чотирисмугова бетонна траса. У 2022 році відкрили для руху нову ділянку від Дніпра до каналу «Дніпро – Донбас». Залишилося добудувати один відрізок від каналу до межі областей, який з’єднає вже зведені ділянки траси. Роботи тут стартували у 2021 році та були відновлені влітку 2026 року. Значну частину будівельних робіт на останньому відрізку Н-31 уже також виконано.

Допоки не добудована нова траса, транзитний потік транспорту рухається старою дорогою, яка капітально не ремонтувалася майже сорок років і не розрахована на сучасні навантаження. Нова швидкісна магістраль, що будується за всіма сучасними стандартами, оминає житлову забудову та гарантуватиме швидке й надійне транспортне сполучення зі східними регіонами.

Як зазначив народний депутат, оголошений Агентством відновлення тендер на завершення будівництва викликаний необхідністю коригування проєкту, оскільки за останні шість з половиною років зазнали змін нормативна база та система ціноутворення, а також відбулося уточнення деяких технічних рішень.

Реалізація ж проєкту базується на цільовому фінансуванні міжнародних партнерів України та, відповідно, не впливає на критично важливі видатки державного бюджету. Навпаки, вважає Ігор Молоток, проєкт сприятиме наповненню бюджету через сплату податків, покращенню логістики та новим можливостям для експорту української продукції.

За словами парламентаря, відкриття руху по одному з проїздів уже наступного року потребує значно меншого фінансування порівняно із сумою контракту. Майже половина вартості контракту припадає на роботи, які можуть бути виконані після завершення війни.

Як повідомлялося, у травні 2026 року постановою № 650 уряд передбачив на добудову траси 3,25 млрд грн за рахунок коштів Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Минулого тижня Служба відновлення у Дніпропетровській області оголосила тендер на завершення третьої черги будівництва автомобільної дороги Н-31 «Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка». В Агентстві зазначають, що Н-31 – стратегічний транспортний маршрут, який має критичне значення для логістичного забезпечення військових підрозділів, що виконують бойові завдання на території Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Загальна протяжність ділянки – 29,5 км. Пріоритетом визначено завершення третьої черги завдовжки 13,84 км, де значну частину будівельних робіт уже виконано.