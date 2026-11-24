У 2023 році українське АТ «Івченко-Прогрес» надало ліцензійний контракт компанії MSI Energy, який дає їй право від імені українського розробника ремонтувати газотурбінні двигуни, постачати запчастини, а отже – заробляти на обслуговуванні українських авіаційних розробок. Водночас MSI Energy входить до міжнародної бізнес-мережі Imaco, пов’язаної з родиною Турових, зокрема з Антоном Туровим, який має громадянство РФ. Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на дані реєстрів та митних декларацій, передає «Комерсант».

АТ «Івченко-Прогрес» – українське конструкторське бюро, яке розробляє авіаційні двигуни, виробництвом та обслуговуванням яких надалі займається «Мотор Січ».

«Отже, від того з ким АТ «Івченко-Прогрес» укладає ліцензійні контракти на використання їх розробок, залежить не лише дохід обох підприємств, але й те, хто отримує право заробляти на українських технологіях», – пояснює видання.

Мережа Imaco

Вказується, що MSI Energy зареєстрована в Узбекистані у 2023 році. Її директорка – Раміла Тешабаєва, власник – дубайська Imaco Commerce Trading LLC/ Через неї компанія пов’язана з мережею юросіб, зокрема канадською Imaco Commerce Trading LLC та австрійською JetHummel GmbH. Канадську Imaco Commerce Trading LLC очолює Антон Найдьонов. І ця компанія торгує з росіянами (зокрема, польська митниця фіксувала прибуття російського товару від АТ «Ступінська металургійна компанія» на склади Imaco у місті Хелм в березні 2022 року). Австрійську JetHummel GmbH зареєстрували у 2023 році. Її директорка – Дарія Шульга.

«У мережі Imaco – спільні бенефіціари: брати Антон та Олександр Турови. Антон Туров має громадянство РФ, регулярно їздить до Росії та понад 20 разів від початку повномасштабної війни перетинав кордон з окупованими територіями України з боку РФ», – йдеться у статті.

Уточнюється, що в Україні компанії Турових перебувають у полі зору правоохоронців із 2020 року. У провадженні №42020040000000222 розслідують, зокрема, імпорт із Росії вольфрамових стержнів під виглядом металобрухту (ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 369 ККУ).

Попри це, інформація про співпрацю MSI Energy (із проросійської бізнес-мережі) зі стратегічним АТ «Івченко-Прогрес» стала очевидною тільки зараз, акцентує Zn.ua.

Товарні операції

Товарні ж операції MSI Energy засвідчують, що український ліцензійний контракт компанія використовує для заробітку по всьому світу, паралельно торгуючи російською продукцією.

Зокрема, у 2025 році митна статистика Узбекистану показує 60 відправлень комплектуючих (компресори і частини до газотурбінних приводів) із Росії для MSI Energy.

Паралельно, MSI Energy має прямі торговельні операції і зі своїм українським «ліцензіатом». За даними бази Trademo, у 2024 році компанія імпортувала продукції АТ «Івченко-Прогрес» на $347,55 тис., а експортувала йому товарів на $227,36 тис. У 2025 році база також фіксує експорт MSI до українського АТ.

Це означає, що MSI Energy одночасно закуповує комплектуючі у росіян, продаючи їх в Україні. Але найбільша загроза криється в умовах саме ліцензійного контракту між проросійською MSI та «Івченко-Прогрес», – констатує видання.

Збагачення російського бізнесу

Як пояснюють автори статті, по-перше, серед своєї продукції на сайті MSI Energy вказує деталі турбін, розробником яких є саме українське «Івченко-Прогрес». По-друге, мова про унікальний газотурбінний привод АІ-336-2-8.

«Відповідно, MSI Energy надає послуги ліцензійного ремонту та постачання частин для цих двигунів по всьому світу. Що означає, збагачення російського бізнесу на українських розробках – навіть в умовах війни. І це право їм подарували самі ж українські розробники. А ліцензійний контракт «Івченко-Прогрес» із MSI Energy досі залишається чинним», – резюмує Zn.ua.