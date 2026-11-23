Запропонована Мінекономіки стартова ціна на експорт українського металобрухту на рівні €27 за тонну є економічно необґрунтованою та створює ризики як для внутрішнього ринку, так і для державного бюджету. Про це заявив народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань промислової політики Муса Магомедов.

За його словами, брухт залишається стратегічною сировиною для виробництва сталі, а українська металургія нині перебуває у значно гірших умовах, ніж її іноземні конкуренти.

«Українська металургія майже повністю зруйнована, процес відновлення займатиме тривалий час. Водночас закордонні конкуренти працюють у мирних умовах і не витрачають ресурси на відновлення зруйнованих виробничих потужностей», – зазначив Магомедов.

Він наголосив, що за запропонованої моделі українські підприємства ризикують конкурувати за власну сировину з іноземними покупцями.

«Якщо трейдерам буде вигідніше відправляти брухт за кордон, ніж продавати його українським виробникам, саме так і відбуватиметься. Фактично ми створюємо додаткові переваги для закордонних виробників і погіршуємо умови роботи власної промисловості», – сказав депутат.

Окремо Магомедов звернув увагу на бюджетний ефект: за стартової ціни €27 за тонну надходження від реалізації квоти у 200 тис. тонн можуть становити близько €5,4 млн. Якщо ж стартову ціну встановити на рівні €90 за тонну, бюджет міг би отримати до €18 млн. Різниця становить близько €12,6 млн.

«Не бачу економічної логіки в тому, щоб продавати право на експорт стратегічної сировини за такою низькою ціною, позбавляючи державу значних потенційних надходжень», – наголосив Магомедов.

За його словами, у воєнних умовах Україна має шукати баланс між експортом та потребами внутрішнього виробництва, а також максимально використовувати бюджетний потенціал від продажу експортних квот.