Аграрії завершують збір ранніх зернових та обіцяють рекордний врожай

Сільгоспвиробники 12 областей вже завершили збирання ранніх зернових та зернобобових

Українські аграрії завершують збір ранніх зернових та зернобобових культур, врожай яких в цьому році може бути рекордним. Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, станом на 20 серпня хлібороби обмолотили 9,2 млн га посівних площ, що становить 98% до прогнозу. Також вони зібрали 43,7 млн тонн зерна. Зокрема, за останній тиждень намолочено 4,2 млн тонн зернових.

В розрізі культур, пшениці зібрано 32 млн тонн, що на 7 млн тонн більше, ніж за весь 2020 рік. Також зібрано понад 10 млн тонн ячменю й майже 560 тисяч тонн гороху.

Крім того, аграрії завершують збирання ріпаку, якого намолочено понад 2,7 млн тонн.

Сільгоспвиробники 12 областей вже повністю закінчили збирання ранніх зернових та зернобобових культур та ріпаку.

Лідерами по обмолоту, які зібрали вже понад 3 мільйони тонн зерна, є аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей.

Зазначається, що господарства деяких областей поступово починають збір пізніх зернових культур.

Нагаадааємо, експерти прогнозують Україні рекордний урожай пшениці цього року. У 2020 році урожай пшениці склав 25,1 млн тонн. І з врожаєм зернових-2020 були проблеми. Тоді аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур). Уже в травні минулого року в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку 2020 посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

До слова, українським фермерам відшкодують збитки за втрачені посіви: кому і скільки.