Що вигідніше вирощувати? Інститут аграрної економіки назвав найрентабельніші сільгоспкультури

Тим часом ціни на соняшникову олію в Україні б'ють рекорди

Торік рівень рентабельності виробництва насіння соняшника у сільськогосподарських підприємствах склав 39,4 % і став найвищим серед основних видів продукції. Про це поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік Національної академії аграрних наук Юрій Лупенко, повідомляє сайт інституту.

Він зазначив, що минулорічний показник рентабельності соняшнику став найвищим за останні роки і майже на 16 % більшим, ніж у 2019 році, коли він склав 23,5 %.

Водночас рентабельність соняшнику майже удвічі перевищила аналогічний показник по зерну, який склав 20,0 % проти 11,8 % у 2019 році.

Показник рентабельності виробництва овочів також збільшився: з 7,0 % у 2019 році – до 8,3 % торік, зазначив науковець.

Натомість виробництво картоплі стало менш рентабельним – 11,0 % торік проти 15,4 % у 2019 році.

Виробництво цукрових буряків, яке у 2008–2017 роках було прибутковим, вже третій рік поспіль є збитковим (-3,5 %), наголосив Юрій Лупенко.

У тваринництві, за його словами, прибутковим залишилося лише виробництво молока – рівень рентабельності склав 20,4 %, що майже на рівні 2019 року (20,6 %), а також м’яса свиней – 2,6 % проти 4,7 %. Виробництво м’яса великої і малої рогатої худоби, птиці, а також яєць, як і у 2019 році, було збитковим.

До слова, на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних. Один з фермерів настільки зневірився, що вирішив «позбавлятися» від кавунів, віддаючи їх за максимально низькою ціною.

Раніше фахівці назвали продукти, які істотно подорожчають в Україні.

Економіст вважає, що агрохолдинги нещадно грабують українських громадян, продаючи олію за ціною значно вищою, ніж в Європі, і це відбувається за мовчазної згоди Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, в Україні ціни на рослинну олію і цукор за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні 2020 року.

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