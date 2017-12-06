Активи фондів під управлінням групи ICU збільшилися більш ніж удвічі у 2017 році

У поточному році ICU продовжить розвиток бізнесу з управління активами

Група ICU підвела підсумки управління активами за 2017 рік. Сумарні активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU виросли за підсумками року у 2,6 рази, перевищивши 3 млрд грн. Прибутковість фондів, що входять в групу ICU, як і раніше, є однією з найвищих на ринку управління активами, а також традиційно випереджає інфляцію і середню



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Керуючий партнер ICU Макар Пасенюк

У поточному році ICU продовжить розвиток бізнесу з управління активами

Група ICU підвела підсумки управління активами за 2017 рік. Сумарні активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU виросли за підсумками року у 2,6 рази, перевищивши 3 млрд грн. Прибутковість фондів, що входять в групу ICU, як і раніше, є однією з найвищих на ринку управління активами, а також традиційно випереджає інфляцію і середню ставку гривневих депозитів.

«Ми розширили лінійку фондів в минулому році за рахунок придбання компанії «УкрСиб Кепітал Менеджмент», що входила у BNP Paribas Group. Разом з компанією у нас додалося 4 корпоративних інвестиційних фонди і ще один недержавний пенсійний фонд. Також ми запустили кілька нових фондів, орієнтованих, в тому числі, на роботу у сфері проблемних активів, які реалізуються українськими банками», - прокоментував керуючий партнер ICU Макар Пасенюк.

За результатами управління пенсійними активами у 2017 році ICU стала лідером на ринку недержавного пенсійного забезпечення. Так, пенсійні активи під управлінням групи зросли на 163% до 406,5 млн грн, а кількість учасників пенсійних фондів перевищила 116 тисяч осіб.

Найвищу дохідність в лінійці пенсійних фондів показав НПФ «Укрексімбанк» з результатом 17,43%. Лідером же за прибутковістю на українському ринку НПФ за останні п'ять років залишається пенсійний фонд «Династія». Середньорічна доходність фонду за цей період склала 26,01%. Крім того, за рахунок об'єднання з НПФ «Ощадний» та залучення нових учасників НПФ «Династія» також став лідером за темпами зростання активів і кількістю учасників. Фонд налічує 56,4 млн грн активів і 39 799 учасників.

«У поточному році ICU продовжить розвиток бізнесу з управління активами, як за рахунок розширення клієнтської бази юридичних та фізичних осіб, так і подальшого підвищення ефективності управління та запуску нових стратегій. Також ми націлені на підвищення фінансової грамотності населення, популяризацію інвестиційних продуктів і накопичувальних програм. Такий вектор розвитку ринку управління активами необхідний для проведення будь-яких реформ, в тому числі, в пенсійній сфері», - повідомив керівник підрозділу з управління локальними активами Григорій Овчаренко.

Група ICU (www.icu.ua) - незалежна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. З 2010 року прибутковість флагмана групи CIS Opportunities Fund склала більше 16% річних, за вирахуванням плати за управління, у порівнянні з річним доходом менше 1% для індексу HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за аналогічний період.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.