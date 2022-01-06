Нардеп Деркач через суд хоче знести санкції РНБО

На початку вересня 2020 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Америка вважає його російським агентом

На початку вересня 2020 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача. Америка вважає його російським агентом

Опальний політик судиться з президентом, Радою нацбезпеки і СБУ

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач 4 січня 2022 року подав позов до Верховного суду проти президента Володимира Зеленського, Ради національної безпеки і оборони та Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Політик добивається визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 серпня 2021 року № 378/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Скріншот з сайту президента

Річ утім, що проти Андрія Деркача на три роки запроваджено санкції РНБО, які передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном); обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; позбавлення державних нагород України тощо.

Судовий розгляд позову політика призначено на 21 лютого.

Додамо, що на початку вересня 2020 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Згодом Посольство Сполучених Штатів Америки пояснило: Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі.

У квітні 2021 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України - колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня 2021 року Рада нацбезпеки України запровадила санкції щодо шести фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь.

До санкційного списку внесено також 18 фізичних осіб, які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.