ФБР оголосило в розшук російського бізнесмена, який разом з Деркачем намагався вплинути на вибори у США

Костянтин Килимник (крайній зліворуч) і співробітники компанії Пола Манафорта в 2006 році

Росіянин Килимник разом з українським нардепом Деркачем намагався зашкодити зв'язкам США і України

Російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екс-керівника передвиборного штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагався вплинути на вибори в США та зашкодити зв'язкам США та України.

Як повідомляє посольство США в Україні у своєму Twitter, він діяв у змові з позафракційним народним депутатом України Андрієм Деркачем, стосовно якого США впровадили санкції у вересні 2020 року «за спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року», а також з іншими особами, «пов'язаними з російською розвідкою».

«Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем та іншими пов'язаними з російською розвідкою особами він намагався вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України», – йдеться в повідомленні.

У посольстві повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США оголосило Килимника в розшук за перешкоджання правосуддю і змову в перешкоджанні правосуддю.

Раніше Нціональна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

Коментуючи доповідь розвідки США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це «чергове гучне фіаско РФ».

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, серед яких і Росія, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів минулого року.