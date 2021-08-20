РНБО ввела санкції проти Деркача

Економічні обмеження стосуються ще кола осіб, які були під американськими санкціями

Рада нацбезпеки і оборони вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Економічні обмеження стосуються ще кола осіб, які були під американськими санкціями.

«Ми майже той кейс, який ми доповідали раніше, ми майже цим рішенням закриваємо», – прокоментував Данілов.

У липні цього року РНБО запровадила санкції ще проти дев’яти осіб зі списку США.

11 січня 2021 року до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У квітні стало відомо, що Державне бюро розслідувань продовжує розслідування справи, розпочатої в 2020 році у зв'язку з оприлюдненням нардепом Андрієм Деркачем записів ймовірної розмови експрезидента Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.

Нагадаємо, що саму справу ДБР порушило ще 19 травня 2020 року. Було зареєстровано кримінальне провадження N 42020000000000901 за статтею 111 частина 1 КК України за «фактом державної зради, умисно вчинене громадянином України - колишнім президентом України, а нині народним депутатом України Порошенком П.О. на шкоду суверенітетові, державній, економічній та інформаційній безпеці України».

Сама справа була порушена з подачі проросійського нардепа Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями США за втручання у виборах в Сполучених Штатах. Народний депутат Олександр Дубінський заявляв, що за оприлюдненням розмов стояв Офіс президента України.

Володимир Зеленський публічно під час пресконференції 20 травня 2020 року (на наступний день після внесення справи в ЄРДР) вимагав від правоохоронних органів розслідувати розмови Порошенка з Байденом.

Нардеп Гео Лерос заявив, що за публікацією так званих «плівок Деркача» стоїть Офіс президента Зеленського.

Також відомо, що кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти Байдена і Порошенка, терміново закрили.

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