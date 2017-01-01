Астрологічний календар 2018 (трансляція прес-конференції)
- Сьогодні, 12:00
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Розсилка
Астрологи розкажуть, що чекати від 2018 року, які затемнення будуть і що вони несуть
Сьогодні, 29 грудня, о 12:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Астрологічний календар 2018»
Запрошені гості:
Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер);
Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.
Учасники прес-конференції підведуть підсумки року, що минає, а також розкажуть, яким буде прийдешній рік, чим 2018 рік буде особливим, які затемнення будуть і що вони несуть, рік за східним та слов’янським календарем.
Трансляцію дивіться тут: