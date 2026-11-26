На Волині до суду передали справу Ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука та підприємця, яких обвинувачують у розтраті понад 6 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі спецтехніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними слідства, у 2023 році голова Ківерцівської міської ради уклав із підприємством договір на придбання двох уживаних бензовозів Renault Premium. Транспорт планували передати для потреб Збройних сил України.

Слідчі вважають, що техніку придбали за суттєво завищеною вартістю. Загальна сума договору становила 10,3 млн грн, тоді як різниця між сплаченою сумою та ринковою вартістю автомобілів, за версією обвинувачення, перевищила 6 млн грн.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження передали за підслідністю до НАБУ в червні 2025 року. Досудове розслідування здійснювали детективи антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що відомо про попередні справи Ковальчука

Ківерцівський міський голова раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Зокрема, у відкритих джерелах є інформація про адміністративні провадження, а також інші претензії до його діяльності.

Справа про закупівлю бензовозів. У квітні 2025 року Ковальчуку повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. 25 квітня Луцький міськрайонний суд не зміг обрати йому запобіжний захід і переніс засідання. 28 квітня суд призначив заставу в розмірі 1,36 млн грн та частково арештував майно посадовця. Згодом Волинський апеляційний суд збільшив заставу до 3,03 млн грн.

фото: Суспільне Луцьк

У серпні 2026 року ця справа отримала окремий розвиток. Як повідомляв Центр журналістських розслідувань «Сила правди», обвинувальний акт із угодою про визнання винуватості надійшов до Ківерцівського районного суду ще 27 квітня. Однак 4 серпня Ковальчук відмовився затверджувати угоду. Суд повернув обвинувальний акт прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для продовження досудового розслідування.

Адміністративна справа через водіння. У 2022 році поліція складала на Ковальчука протокол за повторне керування автомобілем без відповідного права. Тоді суд оштрафував його на 40 800 грн.

У 2023 році виникла ще одна адміністративна справа – через нібито керування автомобілем без водійського посвідчення. Однак Ківерцівський районний суд закрив провадження, оскільки встановив, що на момент складання протоколу посадовець мав чинне посвідчення та право керувати автомобілем.

Перевірка декларації. У вересні 2026 року стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проведе повну перевірку декларації Ковальчука за 2025 рік. Рішення ухвалили після звернень громадських активістів та публікації журналістського розслідування щодо майна, яким, за даними журналістів, користується родина посадовця. Сам факт призначення перевірки не свідчить про встановлене порушення.

Стадіон за 145 млн грн. У 2023 році Ковальчук також опинився в центрі суспільної дискусії через плани реконструкції стадіону в Ківерцях. Спочатку вартість проєкту оцінювали у 73 млн грн, згодом вона зросла до 145 млн грн. Міський голова пояснював, що проєкт передбачає облаштування укриття, спортивних майданчиків та футбольного поля. «Главком» докладно писав про цю історію в матеріалах про будівництво стадіону за 73 млн грн та тендер на 145 млн грн.

фото: Суспільне Луцьк

Ковальчук у телефонному коментарі «Суспільному» заявив, що не погоджується з обвинуваченням і має намір оскаржувати його в суді.

«Будемо оскаржувати у суді, звичайно», – сказав міський голова. На запитання, чи вважає він обвинувачення безпідставними, відповів ствердно.

Нагадаємо, у 2023 році «Главком» також розповідав про плани Ківерцівської міської ради витратити 145 млн грн на реконструкцію стадіону. Тоді проєкт викликав дискусію через значну вартість робіт під час повномасштабної війни.