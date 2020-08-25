«Нова пошта» запустила сервіс для безпечних онлайн-покупок



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Новий сервіс допоможе захистити від шахраїв як відправника, так і одержувача

Сервіс дає додаткові гарантії при здійсненні покупок, якщо оплата передбачає перерахування з карти на карту

Компанія «Нова пошта» запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями – «Сейф-сервіс».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Очікується, що новий сервіс допоможе захистити від шахраїв як відправника, так і одержувача.

Сервіс дає додаткові гарантії при здійсненні покупок, якщо оплата передбачає перерахування з карти на карту.

При використанні «Сейф-сервіс», угода здійснюється через мобільний додаток або бізнес-кабінет сайту «Нової пошти». Потрібна сума для оплати товару не йде відразу на рахунок продавця, а резервується. Тільки після цього продавець відправляє посилку. Як тільки покупець її оглянув і забрав, кошти перераховуються продавцю на карту.

Якщо покупка не підійшла - вона повертається назад до продавця, а гроші за товар повертаються покупцеві. Таким чином покупець має можливість оглянути посилку перед покупкою, уникає ризиків з передоплатою за товар на карту невідомим продавцям і отримує додатковий захист від шахраїв. А продавець може сміливо відправляти посилку і бути впевненим, що отримає гроші, а в разі її повернення - йому не доведеться оплачувати доставку.

При цьому дані платіжних карт для обох сторін залишаються конфіденційними.

Посилка, оформлена з «Сейф-сервісом», може перебувати у відділенні 5 днів, потім вона автоматично буде повернута відправнику. Сервіс для продавців - безкоштовний, а покупець оплачує комісію за грошовий переказ в розмірі 10 гривень в тестовий період (до 12 жовтня), незалежно від вартості товару, і доставку.