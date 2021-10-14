Скільки у вересні заробили голови облдержадміністрацій: цифри

У середньому голови держадміністрацій отримують без урахування податків від 50 тисяч до 56 тисяч гривень

Найбільше платять голові Луганської ОДА

Стало відомо, скільки очільники обласних адміністрацій заробили у вересні. Про це пише «Слово і діло».

Найбільшу зарплату вже не перший місяць нараховують голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю – 207 303 грн.

Голові Закарпатської ОДА Анатолію Полоскову нарахували 117 780 грн, очільнику Одеської ОДА Сергію Гриневецькому – 107 084 грн.

Інші глави отримали менше 70 тисяч гривень. Наприклад, глава Хмельницької ОДА отримав 66 539 грн без урахування податків.

Керівники Миколаївської, Київської, Івано-Франківської, Волинської, Чернівецької, Рівненської, Вінницької, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Кіровоградської обласних держадміністрацій отримали без урахування податків трохи більш як 57 тисяч гривень.

Найменшу зарплату за вересень нарахували керівнику Харківської ОДА – виконувачу обов’язків Олександру Скакуну (40 489 грн), а також голові Запорізької ОДА Олександру Старуху (49 886 грн).

Інші голови держадміністрацій отримали без урахування податків від 50 тисяч до 56 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки грошей за вересень заробило керівництво Верховної Ради.

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