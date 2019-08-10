Bloomberg назвав найбагатші сім'ї світу



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Статки сім'ї Уолтон оцінюються в 151,5 млрд доларів

Лідером списку стала сім'я Уолтон, контролює мережу магазинів Walmart

Видання Bloomberg представило щорічний рейтинг найбагатших сімей світу: лідером списку стала сім'я Уолтон, яка контролює мережу магазинів Walmart.

Про це повідомляється на сайті Bloomberg.

Стан сім'ї Уолтон агентство оцінює в 190,5 млрд доларів. Сімейна холдингова компанія Walton Enterprises володіє 50% акцій мережі супермаркетів. За минулі 12 місяців статки сім'ї збільшувалася на 70 тис. доларів у хвилину, на 4 млн доларів на годину і на 100 млн доларів в день. В цілому за минулий рік статки сім'ї Уолтон зросли на 39 млрд.

Другий рядок у рейтингу зайняли спадкоємці Френка Марса, який заснував на початку XX століття кондитерську компанію Mars. Її статки, за даними Bloomberg, за рік зросли на 37 млрд доларів, досягнувши 126,5 млрд. Третя сходинка в цьому році дісталася Чарльзу і Девіду Кохам, двом синам Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, яка перетворилася через 40 років в американську корпорацію Koch Industries. Статки Кохів збільшилися за рік на 25 млрд доларів і тепер становлять 125 млрд доларів.

На четвертому рядку в списку найбагатших розташувалася правляча сімейна династія Саудівської Аравії Аль-Сауд. Статки членів королівської сім'ї оцінюються в 100 млрд доларів. Однак відзначається, що статки всієї родини, яка, імовірно, налічує 15 тис. членів, найімовірніше, набагато більші.

До п'ятірки лідерів також увійшли брати Ален і Жерар Вертхаймери - онуки засновника Будинку моди Chanel П'єра Вертхаймера. Брати володіють парфумерним будинком Chanel. Їх статки за рік також зросли і тепер становлять 57,6 млрд доларів.

У десятку найбагатших сімей також увійшли сім'я Дюма, якій належить Будинок моди Hermes (53,1 млрд), три бельгійські династії, контролюючі пивоварну компанію Anheuser-Busch InBev (52,9 млрд), німецькі династії Берінгер і фон Баумбах, контролюючі фармацевтичну компанію Boehringer Ingelheim (51,9 млрд), сини індійського бізнесмена Дхирубхая Амбані, які зараз контролюють нафтопереробний комплекс Reliance Industries (50,4 млрд), а також американські династії Каргілл і Макміллан, які контролють Cargill Inc (42,9 млрд).

Нагадаємо, за один день у серпні 500 найбагатших осіб світу втратили через обвал котирувань на ринках США 117 мільярдів доларів.