Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області оголосила найбільший за весь час повномасштабної війни тендер на будівництво дороги. Йдеться про ділянку завдовжки понад 13 кілометрів на трасі Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка від села Лобойківка до межі Дніпропетровської області. Про це повідомляє проєкт «Наші гроші», інформує «Главком».

У документації вказано, що завершити будівництво цього шматка дороги планують до кінця грудня 2027 року.

Проєкт «Наші гроші» прогнозує, що цей тендер орієнтований на компанію «Автомагістраль-Південь», яку заснував Олександр Бойко. У 2020 році ця компанія уклала угоду на будівництво ділянки дороги на суму 10,62 млрд гривень.

«Щоб серед гігантів не було великого бажання ломитись на цей підряд, то встановлена вимога до атестованого асфальтобетонного заводу – не довше трьох годин транспортування асфальту від найвіддаленішої точки дороги», – ідеться в повідомленні.

Такі вимоги дають перевагу компанії «Автомагістраль-Південь», яка має завод поблизу цієї траси.

Генеральним проєктувальником дороги виступила компанія «НВО «Трансінжиніринг». Раніше «Наші гроші» повідомляли, що, на думку слідчих, компанія «Автомагістраль-Південь» під час будівництва водогону до Кривого Рогу за завищеною ціною могла співпрацювати з розробником проєкту «НВО Трансінжиніринг».

Згодом журналіст Юрій Ніколов розповів, що поспілкувався з головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іваном Федоровим щодо будівництва ділянки дороги у Дніпропетровській області. Федоров зазначив, що цей шматок траси будуватимуть вужче, ніж вказано у тендерній документації. За його словами, на її будівництво витратять 3,2 млрд, які уряд заклав весною, коли посаду міністра розвитку громад і територій обіймав Олексій Кулеба. Федоров також підтвердив, що будівництвом дороги займатиметься «Автомагістраль-Південь» у межах старого контракту.

Голова Держвідновлення додав, що «новий підряд знадобився, щоб підняти ціни будівельних матеріалів із довоєнного на нинішній рівень».

Улітку 2022 року журналісти видання «Наші гроші» оприлюднили розслідування про виграні ТОВ «Будінвест інжиніринг» тендери на ремонт доріг у Дніпропетровській області на суму понад 1,5 млрд грн. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у грудні 2025 року завершили розслідування у справі щодо тендерів на ремонт доріг у Дніпропетровській області, які виграла компанія «Будінвест інжиніринг», пов’язана з ексголовою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком та його соратником і консультантом ОП Юрієм Голиком, які завищили вартість матеріалів на 392 млн гривень. У вересні 2024 року Резніченку та чотирьом спільникам повідомили про підозру. Того ж місяця Резніченко вийшов із СІЗО після внесення 30 мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, за останні 2,5 роки проведено 4 215 процедур публічних закупівель з ремонту та обслуговування доріг. Переможцями стали 383 суб’єкти господарювання, де 36 компаній з вибірки є комунальними підприємствами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.