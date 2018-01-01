Богомолець: Україна — найгірше в світі місце для лікарів

За даними депутатки, протягом останніх років з України емігрували близько 70 тисяч лікарів

Україна сьогодні — єдина країна в світі, де лікарі мають найнижчу зарплату серед усіх професій. Зарплати українських медиків навіть нижчі, ніж у Зімбабве, де економічна ситуація вкрай важка вже багато років. Про це повідомила народний депутат Ольга Богомолець. «Ані в Європі, ані в Америці, ані в Африці немає жодної країни, де праця



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Фото: УНІАН

За даними депутатки, протягом останніх років з України емігрували близько 70 тисяч лікарів

Україна сьогодні — єдина країна в світі, де лікарі мають найнижчу зарплату серед усіх професій. Зарплати українських медиків навіть нижчі, ніж у Зімбабве, де економічна ситуація вкрай важка вже багато років. Про це повідомила народний депутат Ольга Богомолець.

«Ані в Європі, ані в Америці, ані в Африці немає жодної країни, де праця лікаря оплачувалася би так низько. За таких умов розраховувати, що система охорони здоров’я працюватиме ефективно, а медики будуть викладатися на 100% — нонсенс. В абсолютній більшості країн фахівці, які рятують життя інших людей, не тільки користуються величезною повагою та авторитетом, але й отримують за свою працю достойну винагороду. І тільки в нас держава чомусь вважає, що лікарі повинні працювати задарма, сподіваючись на неофіційну винагороду від пацієнта. Український лікар отримує сьогодні зарплату в 10 разів меншу, ніж польський, у 45 разів — ніж німецький і майже у 100 разів — ніж американський», — розповідає Богомолець.

Також депутатка зазначає, що український лікар програє в зарплаті не тільки закордонним колегам, але й навіть вітчизняним професіям.

«Людина, яка вчилася довгі роки в університеті, потім перебувала кілька років в інтернатурі, і лише після цього була допущена до лікування пацієнтів — сьогодні отримує менше, ніж люди без вищої освіти в сфері обслуговування та на некваліфікованих роботах».

За словами Богомолець, уряд зрівняв зарплати лікарю, медсестрі та санітарці, тепер їхня праця оплачується однаково: «Таке ставлення уряду до українських лікарів свідчить не тільки про їхню байдужість до цих конкретних фахівців. Це — яскраве свідчення ставлення влади взагалі до охорони здоров’я українців, адже чиновники чудово розуміють наслідки недофінансування медицини».

Як зазначає депутатка, в останні два роки з України за кордон виїхали близько 70 тисяч лікарів.

«За найгірших умов там вони будуть отримувати зарплату в багато разів більшу, ніж тут. На Україну чекає кадровий голод: тут залишаться лише медики передпенсійного віку та молоді недосвідчені лікарі щойно після інтернатури. Перші за кілька років остаточно вийдуть на пенсію, а другі — будуть набувати досвіду не від старших колег, а на власних помилках, тобто на нас з вами. Все це означатиме подальше погіршення якості медичного обслуговування та зростання кількості лікарських помилок. Але можновладцям це байдуже. В них самих достатньо грошей для лікування у найкращих світових клініках, а українському народу згодиться і так...» — резюмує Богомолець.