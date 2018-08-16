Борги за газ мешканців Львівської області зросли в 1,4 рази



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Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Львівщини

Станом на 1 серпня мешканці Львівщини заборгували компанії »Львівгаз збут» за спожитий газ 1,4 млрд гривень. Це в 1,4 рази більше, ніж минулого року.

Найбільше за природний газ боргують споживачі Львова - 586 млн грн, Дрогобицького району – 186 млн грн та Пустомитівського району – 182 млн грн. Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Львівщини. Через відсутність оплати «Львівгаз збут» не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК «Нафтогаз України» - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

«Відповідно до чинного законодавства, якщо населення систематично не сплачує і накопичує борги, наша компанія повинна припинити газопостачання. Від початку року вже було відключено понад 900 домогосподарств, із загальним боргом 12 млн грн. В разі несплати за газ перший крок - письмове повідомлення про припинення газопостачання. Якщо ж після цього борг не погашений, ми ініціюємо відключення і надалі справа вирішується в судовому порядку. Станом на зараз до суду подано 175 справ на загальну суму 3,5 млн грн», - зазначила начальник відділу розрахунків за газ «Львівгаз збуту» Ольга Чабан.

Від липня «Львівгаз збут» розширив способи повідомлення побутових споживачів про наявність заборгованості за спожитий природний газ. Запроваджено СМС-інформування, автоматичні дзвінки на мобільні та стаціонарні телефони.

У разі труднощів із погашенням заборгованості, для того, аби не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, фахівці «Львівгаз збуту» рекомендують своїм клієнтам укласти графік погашення заборгованості. При наявності відповідних документів, зокрема довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім’ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості). Надалі, при погашенні боргів або їх реструктуризації споживач може звернутися до органів соціального захисту для призначення державної допомоги.

«Хочу наголосити, якщо у споживача наявна прострочена заборгованість (понад два місяці) з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 340 грн - держава припиняє нарахування субсидії», - сказала Ольга Чабан.

Також відповідно до п.18 Постанови КМУ від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» - громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.