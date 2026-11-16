Борги на балансуючому ринку блокують інвестиції в нову генерацію – «Укренерго»

Без погашення боргів на балансуючому ринку Україна не зможе залучити інвестиції в маневрову генерацію – Юрик

Накопичення боргів на балансуючому ринку електроенергії стримує залучення інвестицій у нову маневрову генерацію, необхідну для стабільної роботи української енергосистеми. Для вирішення проблеми потрібно не лише погасити наявну заборгованість, а й забезпечити своєчасні розрахунки з учасниками ринку. Про це заявив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик.

«Кожна нова атака – це додаткові потреби в обладнанні та коштах на відновлення. Своєчасні поставки дефіцитного обладнання від міжнародних партнерів допомагають нам швидше повертати пошкоджені об’єкти в роботу. Водночас для довгострокової стійкості енергосистеми потрібні інвестиції в нову маневрову генерацію. Залучити їх неможливо без вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку», – наголосив Юрик.

За його словами, заборгованість споживачів, для яких діє спеціальний режим відключень, зокрема водоканалів, шахт і споживачів на прифронтових територіях, обмежує можливість «Укренерго» своєчасно розраховуватися з учасниками балансуючого ринку. Внаслідок цього накопичення неплатежів стримує інвестиції у створення нових маневрових потужностей.

Юрик підкреслив, що така генерація особливо необхідна в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення майже всі підстанції «Укренерго» зазнали пошкоджень, а нові обстріли щодня створюють додаткові потреби у відновленні обладнання та мереж.

Водночас погашення боргів і припинення накопичення нової заборгованості є важливими умовами інтеграції України до балансуючих сегментів європейського енергоринку. Це дозволить розширити можливості обміну резервами з європейськими партнерами та ефективніше балансувати українську енергосистему.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що першочерговим завданням держави має стати припинення накопичення нових боргів на балансуючому ринку, оскільки спрямування коштів на погашення заборгованості не дає результату, поки неплатежі продовжують зростати.