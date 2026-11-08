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Масований удар по енергетиці Одещини: на півночі області зникло світло

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масований удар по енергетиці Одещини: на півночі області зникло світло
Фахівці розпочали роботи з ліквідації наслідків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ДТЕК: ремонт ускладнюють повітряні тривоги та загроза нових атак

Ввечері 8 листопада ворог атакував великий енергетичний об'єкт ДТЕК, через що частина родин залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію та ДТЕК.

Що відомо про наслідки

За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації, регіон зазнав масованої ворожої атаки на енергетику. На півночі області фіксують перебої зі світлом. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі вже розпочали роботи з ліквідації наслідків. Попри постійні повітряні тривоги, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло.

Як тривають ремонтні роботи

У ДТЕК розповіли, що щойно це стало можливим, бригади почали огляд вцілілого обладнання та розбір завалів. Роботи ускладнюють повітряні тривоги та загроза нових ударів.

«Наші бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», – заявили в компанії. Енергетики також подякували споживачам за терпіння та розуміння.

Ні адміністрація, ні ДТЕК не називають кількість знеструмлених споживачів, район розташування об'єкта та засоби ураження.

Нагадаємо, Одещина вже не раз зазнавала ударів по енергетиці. 2 вересня без світла тоді залишилися 350 тис. родин. Раніше «Главком» повідомляв про масштабні пошкодження енергетики регіону: без електропостачання тоді лишалися 24,1 тис. родин.

До слова, 8 листопада понад 600 тис. споживачів на Дніпропетровщині також залишилися без електрики.

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Теги: ДТЕК відключення світла енергетика ворог ремонт Одещина

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