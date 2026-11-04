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Погасити борги за електроенергію на балансуючому ринку без втручання уряду малоімовірно – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Погасити борги за електроенергію на балансуючому ринку без втручання уряду малоімовірно – експерт

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед учасникам балансуючого ринку станом на початок жовтня досягла 36,69 млрд грн.

Проблему багатомільярдних боргів на балансуючому ринку електроенергії неможливо вирішити лише зусиллями НЕК «Укренерго». Уряд має комплексно підійти до врегулювання заборгованості, зокрема державних шахт, які продовжують споживати електроенергію, але не мають коштів для її оплати. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

За його словами, навіть погашення «Укренерго» власних боргів на балансуючому ринку не усуне проблему, оскільки заборгованість інших учасників перед системним оператором приблизно вдвічі перевищує його боргові зобов’язання.

«Я, чесно кажучи, сподіваюсь, що «Укренерго» більше не буде намагатися вирішувати проблеми балансуючого ринку самостійно, тому що це тупиковий шлях», – наголосив Харченко.

Експерт переконаний, що для врегулювання ситуації необхідне комплексне рішення уряду, яке передбачатиме механізми погашення боргів підприємств, неспроможних самостійно оплачувати спожиту електроенергію. Зокрема, йдеться про державні шахти, включно із закритими, які продовжують споживати електроенергію через необхідність відкачування води.

«Відповідно, навіть якщо шахта не видобуває, з неї потрібно воду відкачувати. А якщо ви воду відкачуєте – витрати електроенергії, а джерела покриття нема», – пояснив Харченко.

За його словами, припинити електропостачання таких об’єктів неможливо через ризик екологічної катастрофи внаслідок підтоплення ґрунтовими водами. Водночас шахти не закуповують електроенергію на ринку, а споживають її безпосередньо з мережі, через що заборгованість накопичується на балансуючому ринку за максимально високими цінами.

Таким чином, без окремого механізму фінансування такого споживання борги продовжуватимуть зростати незалежно від того, скільки коштів «Укренерго» спрямовуватиме на погашення власних зобов’язань.

«А відключити їх не можна. Тому в результаті от у них максимальна сума боргу, яку тільки можна придумати, накопичується, накопичується і накопичується. На жаль, рішення зараз немає», – зазначив експерт.

Раніше голова Української асоціації відновлюваної енергетики Ольга Євстігнєєва заявила, що без вирішення проблеми боргів Україна не зможе повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців 2026 року зросла на 60%, або на 13,76 млрд грн, і досягла 36,69 млрд грн.

Теги: фінансування Укренерго борг

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