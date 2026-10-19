Росіяни атакували Вінниччину: комунальники відновили подачу води

Через знеструмлення станції водоканалу жителі обласного центру зіткнулися з перебоями у водопостачанні

Уранці 19 жовтня у Вінниці виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення станції водоканалу. Частина міста залишилася без води, тоді як інші споживачі зіткнулися зі зниженням тиску у водопровідній мережі. Згодом комунальники відновили роботу станції та розпочали подачу води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Вінницяоблводоканал».

За інформацією комунального підприємства, станція водоканалу залишилася без електроживлення, через що виникли проблеми з подачею води до міста.

«Наразі в нас відсутнє живлення. Місто без води або з пониженим тиском», – повідомили у «Вінницяоблводоканалі».

У підприємстві пояснили, що відновити роботу станції зможуть лише після повернення електропостачання. Комунальники також пообіцяли додатково повідомити жителів про відновлення живлення та запуск обладнання. Згодом ситуація змінилася. Станом на 10:00 станцію водоканалу запустили та розпочали подачу води до Вінниці.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. Зокрема, у Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

До слова, вранці 19 жовтня у селі Зубра Львівського району внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено шість житлових будинків та шість автомобілів. За попередньою інформацією, ворожий дрон збили українські сили протиповітряної оборони.