Верховна Рада залишилася без води та опалення: Гетманцев розкрив деталі

Комунальні проблеми торкнулися й українського парламенту

У будівлі Верховної Ради України відсутні водопостачання та опалення, а електроенергію подають із перебоями. Про ситуацію в парламенті розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис парламентаря.

За словами Гетманцева, проблеми з комунальними послугами у Верховній Раді аналогічні тим, з якими стикаються інші українці.

«Люди питають, як там у ВР. Світло є з перебоями. Води нема. Тепла теж. Все як у всіх», – написав народний депутат.

Гетманцев також коротко прокоментував ситуацію словами: «Тримаємося».

Нагадаємо, що у Києві запроваджені екстрені відключення. Як зазначають енергетики, особливо складною залишається ситуація у Києві. У місті протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися.

Фахівці безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків відключень.

Містян, у яких вдома є світло, просять ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Це створює додаткове навантаження на енергосистему і може призводити до значного зниження напруги та пошкодження внутрішньобудинкових електромереж.