Росія за три роки війни пошкодила понад 63 тис. об'єктів енергетики України

Протягом опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося 9 масованих атак на енергосистему України

Протягом опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося 9 масованих атак на енергосистему України

За три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тис. об’єктів енергетичної інфраструктури, а тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міненерго Германа Галущенко.

За його словами осінньо-зимовий період 2024/2025 був найскладнішим для енергетичного сектору України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Попри прогнози експертів щодо блекаутів та тривалих відключень електроенергії, Україна пройшла вже третю зиму в умовах війни зі світлом і теплом. Блекаут, тривалі відключення – все, що пророкували експерти, не сталося. Всупереч апокаліптичним прогнозам енергосистема вистояла. Не було масових відключень для побутових споживачів, попри високу інтенсивність масованих і щоденних точкових ударів по енергетиці. Навіть після наймасштабніших ударів енергетики швидко відновлювали енергопостачання – і за декілька днів обмежень не було. А з січня жодних обмежень електропостачання для населення взагалі не застосовувалось. Це – результат колосальної роботи, професіоналізму й неймовірної стійкості», – розповів Галущенко.

За його словами, протягом опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося 9 масованих атак на енергосистему України. Найпотужніша з них – 13 грудня, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження. Вже за два тижні, 25 грудня, у день Різдва, відбулася чергова атака подібного масштабу. Проте вже через три дні електропостачання було відновлено у повному обсязі.

«Попри інтенсивність ударів, енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації. Усі дев’ять енергоблоків українських АЕС працювали на повну потужність. З грудня 2024 року максимальну потужність для імпорту електроенергії з Європейського Союзу було збільшено до 2,1 ГВт. Це рішення партнерів стало критичним для стабілізації системи під час пікових навантажень», – розповів Галущенко.

Також очільник Міненерго зауважив, що триває адаптація українського енергетичного законодавства до європейських стандартів, здійснюється активна робота над об’єднанням енергетичних ринків України та ЄС.

Нагадаємо, «Війна не стихає від розмов і заяв». Зеленський відреагував на російські атаки. За цю добу окупанти застосували проти України 55 ударних дронів, більшість – «Шахеди». Росія цілеспрямовано атакувала Дніпро і Харків, по громади Сумської та Донецької областей.

