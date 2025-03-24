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Хронічні борги за «зелену» електроенергію блокують розвиток нових проєктів – Elementum Energy

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Хронічні борги за «зелену» електроенергію блокують розвиток нових проєктів – Elementum Energy

Інвестори не готові вкладати в ВДЕ через борги та нестабільні правила гри – Ольга Рибачук

Проблема боргів перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії впливає на перспективи розвитку галузі. Про це заявила керуюча директорка Elementum Energy Ольга Рибачук.

«Це така хронічна історія галузі, звикаєш до їх існування. Протягом кінця грудня 2024 – січня 2025 років вони зменшились. Але дійсно це велика проблема, яка впливає на перспективи, а не лише поточні проєкти. По-перше, основними інвесторами, які вкладатимуть в Україну, будуть ті, які вже тут знаходяться. Вони знають ринок та ризики. Нові інвестори приходять після консультацій з ними. Старі борги впливають на майбутні проєкти або їх відсутність», – сказала вона.

Рибачук додала, що старі борги також впливають на нові механізми підтримки галузі.

«Зелені аукціони для нових проєктів не працюють. Їх двічі намагались запустити, а не виходить. Бо хронічні борги Гарантованого покупця і нестабільна регуляторка не ті чинники, що дають гравцям відчуття впевненості та стабільності», – пояснила вона.

Також Рибачук наголосила, що зелені аукціони як інструмент важливі, але й кредитний ризик контрагента-покупця має значення, а постійні борги - це ознака структурної дисфункціональності галузі та системи.

«Це те, що відлякує інвесторів. Бо система непрозора, формування грошей здебільшого знаходиться між державними органами, судитись чи взаємодіяти з ними на ринкових умовах не вдається. Тому немає розуміння того, як ці борги виникають і як можуть бути погашені», – підсумувала вона.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції

Теги: альтернативна енергетика електроенергія

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