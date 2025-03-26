У Британії з'явиться найбільший в історії тунель через Темзу

Тунель завдовжки 23 км з'єднає графство Кент із графством Ессекс

Велика Британія дала «зелене світло» будівництву нового і найбільшого автодорожнього тунелю через Темзу на південному сході Англії – вартість робіт становитиме близько 10 млрд фунтів стерлінгів ($13 млрд). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Лейбористський уряд Кіра Стармера поставив прискорення процесу планування нових енергетичних та транспортних проєктів в основу своєї програми. Зокрема, уряд підтримав розширення лондонських аеропортів «Хітроу» та «Гатвік».

План будівництва тунелю у Британії

«Схвалення транспортного переходу через Темзу стимулюватиме зростання і зробить подорожі швидшими, безпечнішими та надійнішими», – додав він.

Тунель разом із новими дорогами – всього завдовжки 23 км – з'єднає графство Кент із графством Ессекс, забезпечуючи більшу пропускну здатність для переміщення товарів між портами та центральною та північною Англією.

Ідея додаткової переправи в цій частині річки на схід від Лондона вперше виникла ще в 1989 році. Офіційно запропонований тодішнім лейбористським урядом ще у 2009 році проєкт став прикладом труднощів, з якими стикаються при реалізації інфраструктурних ініціатив у Британії.

До того ж за цей час суттєво зросла і ціна проєкту. «Орієнтовна вартість будівництва, яке, як очікується, займе шість років, зараз зросла до 10 мільярдів фунтів стерлінгів з 5-7 мільярдів фунтів стерлінгів у 2017 році», – йдеться у статті.

Нагадаємо, уряд Великої Британії має намір масово скоротити кількість державних службовців на тлі економічних проблем. Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз. За її оцінками, роботу можуть втратити близько 10 тис. осіб.