Чи завдавала Україна ударів по енергетичних об’єктах РФ? Роз'яснення Генштабу

Генштаб спростовує чергові звинувачення РФ в ударах по енергетиці

Генштаб: Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни

Чергова заява міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних обʼєктів не відповідає дійсності. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Генштаб наголошує, що 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого Криму.

«Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, що вчора Генштаб також заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичного перемир'я.

Водночас Російська Федерація продовжує завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, попри обіцянки припинити вогонь. З 18 березня Україна має вісім підтверджених влучень в енергетичні об'єкти.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.