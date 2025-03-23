Україна ризикує залишитися без імпорту електроенергії. Депутатка вказала на ризик

Імпорту не буде, доки на ринку прайс-кепи – Вікторія Гриб

Поточні цінові обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають залученню імпортерів і можуть негативно впливати на енергетичну безпеку країни. Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб під час засідання Комітету з енергетики Верховної Ради.

За її словами, першочергового перегляду потребує саме верхній прайс-кеп, оскільки його наявність обмежує можливості імпорту.

«Якщо говорити про скасування прайс-кепів, то мені здається в першу чергу … верхній прайс-кеп, якщо ми дбаємо дійсно про енергетичну безпеку. Тому що енергетичної енергії… просто не вистачає. І от тоді у нас якраз є проблеми з тим, щоб до нас приходили імпортери», – зазначила Гриб.

Депутатка також підтримала необхідність розширення міждержавних енергетичних зв’язків.

«І про збільшення кількості інтерконекторів тут абсолютно вірно …, нам необхідно зараз це робити», – підкреслила вона. Гриб наголосила, що зміни у ціновій політиці є необхідними для забезпечення стабільності енергосистеми України.

Раніше член правління НЕК «Укренерго» Юрій Бойко підтвердив, що поточна система прайс-кепів на ринку електроенергії України потребує перегляду для забезпечення стабільності енергосистеми в різні сезони.