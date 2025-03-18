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Примарна нерухомість: у Подільському районі Києва викрито схему заволодіння землею

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Примарна нерухомість: у Подільському районі Києва викрито схему заволодіння землею
Під час перевірки з’ясувалося, що на ділянці відсутні будь-які будівлі або споруди, а рішення про її передачу у власність чи користування Київрада ніколи не ухвалювала
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Подільський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду із позовом про скасування реєстрації права власності на неіснуючий житловий будинок загальною площею майже 43 кв.м по вул. Сирецькій у Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру

Повідомляється, що набуття у власність нерухомості було підставою для оформлення надалі прав на земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн, на якій розташований будинок.

«Встановлено, що у Державному земельному кадастрі вже була зареєстрована земельна ділянка площею 0,0607 га у Подільському районі столиці. Реєстрація відбулася на підставі документів, які містять ознаки фальсифікації», – йдеться у повідомленні.

Під час перевірки слідчі прокуратури з’ясували, що на ділянці відсутні будь-які будівлі або споруди, а рішення про її передачу у власність чи користування Київська міська рада ніколи не ухвалювала. Водночас у реєстраційних документах зазначено, що на ділянці є житловий будинок. Крім того, державні органи, відповідальні за видачу містобудівних умов, дозвільної документації на будівництво та присвоєння адреси, підтвердили, що не видавали жодних дозволів для цієї земельної ділянки.

«Виявлені порушення стали підставою для звернення прокуратури до суду з вимогою скасувати незаконну реєстрацію прав на неіснуючий будинок», – пояснили у прокуратурі.

Подільський районний суд міста Києва відкрив провадження у справі.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. 

До слова, Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 тис. кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. 

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Теги: реєстрація будинок будівництво Київ прокуратура

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