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Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії – ExPro

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна має стимулювати підприємства до купівлі зеленої енергії – ExPro

Україна знаходиться на початковому етапі впровадження механізму гарантій походження

В Україні спостерігається низький попит на купівлю підприємствами гарантій походження, які є підтвердженням споживання зеленої електроенергії. Тому держава має запровадити стимули для більшого використання зеленої електроенергії в економіці. Про це пише аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дарія Орлова.

За її словами, стартова ціна гарантій походження електроенергії коливається в межах 10-13 грн/МВт-г, на результативних аукціонах кінцева ціна реалізації зазвичай лишається на рівні стартової. «Головною причиною такого низького попиту є відсутність стимулів для покупців. Фактично, зараз в Україні гарантії походження електроенергії не надають додаткових «бенефітів» для споживачів», – зазначає Орлова.

Вона розповідає, що, Україна знаходиться на початковому етапі впровадження механізму гарантій походження, тоді як на світовому ринку вже активно обговорюють більш вдосконалені механізми купівлі електроенергії з відновлюваних джерел.

«Попри запуск торгів та наявність перших учасників, акцептовані обсяги торгів зменшуються, а інтерес до механізму поки що обмежений», – підкреслює Орлова.

Аналітикиня вважає, що ключовими факторами для розвитку ринку можуть стати додаткові стимули для бізнесу, розширення регуляторних вимог, а також інтеграція України в міжнародні механізми гарантій походження.

Раніше в ДП «Гарантований покупець» прогнозували низький попит на купівлю гарантій походження на зелену електроенергію. Для вирішення цієї проблеми пропонувалося внести зміни в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження.

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Теги: економіка електроенергія альтернативна енергетика

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