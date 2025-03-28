Стало відомо, коли почнуться перші поховання на Національному військовому кладовищі

Калмикова: «Дуже шкода, що деякі люди постійно намагаються загальмувати будівництво під різними приводами»

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати у травні цього року. Про це з парламентської трибуни під час години запитань до уряду повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, інформує «Главком» з посиланням на Суспільне.

За її словами, всі процеси створення військового кладовища, яке планують побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області, відбуваються згідно з чинним законодавством. Міністерство постійно комунікує з рідними загиблих військовослужбовців і вони разом відвідують об'єкт, зазначила Калмикова.

«Ми регулярно працюємо на місці, я особисто, а також мої заступники. Дуже шкода, що деякі люди постійно намагаються загальмувати будівництво під різними приводами, перебиваючи кожну дискусію. Проте ми впевнено рухаємося до того, щоб в травні розпочати поховання», – сказала урядовиця.

У січні 2025 року військовослужбовці, родичі загиблих бійців, представники громадськості та медіаспільноти звернулися до президента та уряду з листом, в якому закликають провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища. Автори звернення наголошують на непрозорості тендерів на екскізний проєкт і вибір підрядника будівництва.

Нагадаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн,