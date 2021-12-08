«Нафтогаз» в 2021 році обвалив видобуток газу до мінімуму – нардеп

Обсяги запасів газу у підземних сховищах є найменшими з 2014 року

Державний «Нафтогаз» в 2021 році обвалив видобуток газу до мінімуму за останні до 20 років, а запаси газу в підземних сховищах мінімальні за сім років, при цьому влада подарувала майже 1 млрд куб. м газу структурам Ігоря Коломойського. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат від ВО «Батьківщина», заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.

«За останні два роки ця влада домоглась падіння до мінімального обсягу видобутку за 20 років. Через те у нас в ПСГ (підземних сховищах газу – «Главком») лише на сьомий день зими – 15,6 млрд кубів газу. Це мінімум з 2014 року. До того ж 1,1 млрд – газ не державний, його вивезуть з України. Ще майже 1 млрд кубометрів влада віддає олігарху Коломойському всупереч рішенню Стокгольмського арбітражу як спірний газ «Укрнафти» 2006-2007 років. Віддають газ олігарху на піку цін», – повідомив нардеп.

Графіка: Олексій Кучеренко/Facebook

Кучеренко уточнив, що загалом у держави є 13,8 млрд кубометрів газу, чого катастрофічно недостатньо для проходження опалювального сезону. «У купі з падінням видобутку – у мене немає уявлення, що ми будемо робити в лютому», – підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати «Укрнафті», підконтрольній олігарху Ігорю Коломойському, від 0,7 до 3,5 млрд кубометрів природного газу на суму від 20 до 100 млрд грн. Цей газ нібито було видобуто та використано населенням у попередні роки, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.

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