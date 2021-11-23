Ціни на газ можуть зрости з 1 грудня. «Нафтогаз» попередив населення

Тариф 7,96 гривень за кубометр блакитного палива для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада

Усі клієнти протягом 60 днів мають змінити газову компанію

ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 гривень за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

«Звертаємо увагу, що ціна 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки) діє лише на пільговий період, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року № 1102», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

«Наголошуємо, що ГК «Нафтогаз України» не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», – зазначає пресслужба компанії.

На сьогодні ГК «Нафтогаз України» як ПОН обслуговує майже 500 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.



