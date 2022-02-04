Частина українців отримає до 100 тис.грн від держави: кому пощастить

Проєкт запрацює в п’яти областях

В Україні вирішили розширити проєкт «Рука допомоги», який вже має успішний досвід реалізації у трьох областях – Львівській, Харківській та Полтавській. Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, спрямований на розвиток самозайнятості людей з інвалідністю.

Реалізація цього документа дозволить людям з інвалідністю започаткувати власну справу та мати стабільне джерело доходу.

Учасникам проєкту буде запропоновано безвідсоткову поворотну фінансову допомогу для започаткування власної справи у розмірі до 100 тис. грн. терміном на три роки. При цьому повернення допомоги враховуватиметься сплаченими протягом трирічного періоду податків та соціального внеску.

Крім того, така фінансова допомога може не повертатись, якщо учасник проєкту, який розпочав власну справу, протягом року працевлаштує двох непрацюючих людей з інвалідністю.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання для підприємницької діяльності, у тому числі створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю.

Як експеримент цей проєкт планується запровадити з 1 квітня 2022 по 1 квітня 2024 року у Київській, Луганській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Як відомо, безробітні малозабезпечені українці з 1 січня можуть отримати безвідсотковий кредит на відкриття власного бізнесу.

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