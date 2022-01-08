Держава надасть безробітним українцям гроші на бізнес: яку суму та як отримати

Виділення грошової допомоги здійснюватиметься у рамках програми «Рука допомоги»

Безробітні малозабезпечені українці з 1 січня можуть отримати безвідсотковий кредит на відкриття власного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Виділення грошової допомоги здійснюватиметься у рамках програми «Рука допомоги», на яку з бюджету виділили 100 млн грн.

За даними міністерства, з 1 січня безробітні українці можуть отримати до 97, 5 тис. грн для відкриття власного бізнесу та закупівлі обладнання. Через 36 місяців підприємницької діяльності безпроцетний кредит треба буде повернути державі назад.

Більше того, сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за 36 місяців податків та ЄСВ. Якщо підприємець, який отримав до 97, 5 тис. грн, працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, він може не повертати кредит.

Щоб отримати грошову допомогу, громадянам із заявою необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Разом із документами важливо надати довідку про відсутність судимості та бізнес-план.

Як зазначають у Мінсоцполітики, допомогу у складанні бізнес-плану надаватимуть співробітники центру зайнятості, у яких для майбутніх підприємців організують професійне навчання.

Як раніше повідомлялося, з 1 січня 2022 року українцям підвищать пенсійні виплати. Але перерахунок розміру пенсійних виплат на початку 2022 року проведуть лише трьом категоріям громадян.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.

Нагадаємо, з початку року набули чинності нові розміри витрат на відрядження для держслужбовців і бюджетників у 2022 році.

До слова, поліцейські отримають підвищену зарплату вже у січні.

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