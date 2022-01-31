Влада перевірить одержувачів соцвиплат: роз'яснення Мінсоцполітики

Проєкт наказу вводить уніфіковані підходи щодо опрацювання рекомендацій органами соцзахисту населення

Міністерство соціальної політики ініціює єдині підходи опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації соціальних виплат. Механізм не передбачатиме додаткових умов та критерій їх одержання, йдеться у повідомленні Мінсоцполітики у Telegram.

Зазначається, що такий механізм не встановлює додаткових умов чи критерії отримання соцвиплат, а вводить однаковий порядок дій органів соцзахисту населення з перевірки даних, що містяться в рекомендаціях Міністерства фінансів та в офіційних базах, на предмет невідповідностей, на підставі яких і призначається соцдопомога.

У відомстві пояснюють, що це дозволить визначити єдиний механізм опрацювання органами соцзахисту населення рекомендацій за результатами проведеної Мінфіном верифікації держдопомог незалежно від їх місцезнаходження.

Можливість встановлення певних підходів у питанні нарахування соцвиплат передбачено статтею 16 Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». На виконання зазначених норм відомство розробило проєкт наказу «Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних допомог». Він і вводить уніфіковані підходи щодо опрацювання рекомендацій органами соцзахисту населення.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики розробило порядок позбавлення українців субсидій.

Нагадаємо, восени внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.