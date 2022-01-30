Мінсоцполітики розробило порядок позбавлення українців субсидій: деталі

В українців можуть забрати субсидії

Субсидію можуть забрати, якщо субсидіант надав неправдиву інформацію

У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат щодо їх обґрунтованості. Проєкт наказу опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

У документі йдеться, що особиста справа одержувача соцвиплат, зокрема субсидіантів, перевіряється після отримання висновків Мінфіну.

Якщо в особистій справі знайдено невідповідність, проводиться перевірка. Порівнюються дані, отримані з державних реєстрів.

Конролери самостійно обирають спосіб повідомлення субсидіанта (особова бесіда, телефонна розмова, направлення листа на поштову адресу, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання SMS).

За результатами обробки інформації структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:

призначення (перерахунку) державної виплати;

припинення нарахування чи проведення держвиплати;

поновлення нарахування;

усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Якщо субсидіант надав до органів соцзахисту неправдиву інформацію, на підставі якої було призначено та проведено виплату, розраховується сума коштів, що підлягає поверненню.

Однією з найпоширеніших причин, які спричиняють повернення грошей державі: коли сім'я продовжує отримувати субсидію після смерті людини, на яку вона була оформлена.

Повідомляти органи соцзахисту про обставини, що змінилися в сім'ї субсидіантів, необхідно протягом 30 днів.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.