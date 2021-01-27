Уряд запропонував нове обчислення прожиткового мінімуму

Мінсоцполітики разом з іншими міністерствами провели масштабний аудит законодавства на предмет зростання величини прожиткового мінімуму, – Лазебна

Кабінет міністрів 26 січня схвалив проєкти законів щодо запровадження в Україні нової методології обчислення прожиткового мінімуму. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 січня.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, «прожитковий мінімум ‒ це має бути вартісна величина для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні».

«Тобто прожитковий мінімум буде визначатися і застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходу. Це власне так, як визначено в Конституції України. Це в нас мінімальна заробітна плата, це мінімальна пенсія за віком, це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини», ‒ розповіла Лазебна.

Вона додала, що Мінсоцполітики разом з іншими міністерствами провели масштабний аудит законодавства на предмет зростання величини прожиткового мінімуму.

«На сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення не тільки розміру соціальних виплат: це і штрафи, це і збори, і платежі, і стягнення. Майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму в таких кодексах, як Кримінальний, Господарський, Адміністративний», ‒ зазначила міністр.

Лазебна уточнила, що «це у два рази перевищує кількість тих норм, які регулюють питання соціальних виплат».

«Тому ми пропонуємо для розрахунку запровадити в законопроєктах базові величини, щоб нараховувати такі виплати і збори. Якщо буде прийнятий такий законопроєкт, буде базова величина для соціальних виплат для дітей, базова величина для соціальних виплат населення, пропонується встановити базову величину для грошових платежів і стягнень, базова величина для адміністративних зборів. Всі ці базові величини і будуть відповідати тим розмірам, які вони сьогодні є, але , принаймні, це буде структурована і чітка політика», ‒ вважає міністр соцполітики.

Лазебна зауважила, що «ці законодавчі зміни є першим кроком для того, щоб навести порядок у системі застосування прожиткового мінімуму в Україні».

«Але другим кроком уряд і Верховна Рада будуть визначати етапність досягнення основних соціальних стандартів до реального прожиткового мінімуму з урахуванням, безумовно, економічних можливостей держави», ‒ додала міністр.

В Україні станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2189 грн; з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум зросте до 2294 грн, а з 1 грудня 2021 ‒ до 2393 грн.