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    У світі

    Поліція Нью-Йорку розшукує серійного вбивцю

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    <p>Вбивця вибирає бідно одягнених людей</p> - Поліція Нью-Йорку розшукує серійного вбивцю

    Вбивця вибирає бідно одягнених людей

    Фото: The New York Daily News

    Влада Нью-Йорка закликає жителів проявляти обережність і повідомляти про всіх підозрілих осіб в метро

    Поліція Нью-Йорка розслідує серію збройних нападів на людей в поїздах метро і на станціях підземки. За останню добу жертвами невідомого маніяка стали чотири людини.

    Про це повідомляє газета The New York Daily News. Внаслідок нападів двоє померли, ще двоє знаходяться в критичному стані. Всі жертви отримали численні ножові поранення.

    Напади на них були вчинені протягом 14 годин з п’ятниці, 12 лютого, на суботу, 13 лютого. Перше вбивство маніяк скоїв на станції Washington Heights. Жертвою став 40-річний чоловік. Його труп знайшли у вагоні поїзда метро. Удари ножем припали в шию і груди.

    Через пару годин виявили тіло 44-річної жінки. Вона була ще жива. На жаль, лікарі не змогли врятувати потерпілу. Після цього поліція пов’язала ці два вбивства з нападами, які були здійснені в метро раніше. Жертвою першого на тій же станції Washington Heights став 67-річний чоловік 12 лютого. Нападник завдав кілька ударів та втік.

    Четвертий напад було скоєно в половині другої ночі 13 лютого. Жертвою став бездомний, що спав на сходах станції метро. Він отримав чотири ножові поранення в спину. Лікарі борються за його життя.

    Поліція поки не називає імена убитих і поранених. Є версія, що хтось полює в метро на бездомних і бідно одягнених людей. Можливо, вбивця теж є волоцюгою. Однак поліція допускає і інші версії.

    Нагадаємо, 13 лютого в Києві стався моторошний випадок – 40-річний чоловік став жертвою нападу, його отруїв таксист і викинув з авто на вулицю. Чоловік пролежав усю ніч на морозі в критичному стані і міг померти, якби його не врятувала 38-річна мама двох дітей Марина Лінник.

    Теги: США метро вбивство напад поліція чоловік влада
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