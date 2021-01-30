  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Хто зможе вийти на пенсію раніше: уряд готує важливі зміни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше: пощастить двом категоріям громадян - Хто зможе вийти на пенсію раніше: уряд готує важливі зміни
    Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше: пощастить двом категоріям громадян

    Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше

    З метою економії держбюджету Кабмін дозволив достроково виходити на пенсію на півтора року раніше тим українцям, які потрапили під скорочення, і які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.

    Зазначається, що якщо ті громадяни, кого скоротили в передпенсійному віці, стануть на біржу праці, то вони будуть отримувати допомогу більше 5 тисяч гривень, а якщо їх відправлять на пенсію - близько 3,5 тисяч гривень.

    На дострокові пенсії для батьків важкохворих дітей і надбавки за більш пізній вихід на пенсію держава виділила 8 млн гривень. 

    У березні цього року майже всім українським пенсіонерам буде проіндексована пенсія.

    Крім того, влада також подбала про підвищення пенсії для літніх українців, яким 75 і більше років.

    Вони будуть отримувати додаткові 400-500 гривень до своєї пенсії, починаючи з 1 липня.

    Самотнім людям старше 80 років з 2021 року належить щомісячна доплата до пенсії в розмірі 800 гривень.

    До слова, середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн станом на 1 січня 2021 року.

    Читайте також: Українцям перерахували середній розмір пенсії
    Теги: Кабмін українці держава уряд пенсія влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies