Хто зможе вийти на пенсію раніше: уряд готує важливі зміни

Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше: пощастить двом категоріям громадян

Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше

З метою економії держбюджету Кабмін дозволив достроково виходити на пенсію на півтора року раніше тим українцям, які потрапили під скорочення, і які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.

Зазначається, що якщо ті громадяни, кого скоротили в передпенсійному віці, стануть на біржу праці, то вони будуть отримувати допомогу більше 5 тисяч гривень, а якщо їх відправлять на пенсію - близько 3,5 тисяч гривень.

На дострокові пенсії для батьків важкохворих дітей і надбавки за більш пізній вихід на пенсію держава виділила 8 млн гривень.

У березні цього року майже всім українським пенсіонерам буде проіндексована пенсія.

Крім того, влада також подбала про підвищення пенсії для літніх українців, яким 75 і більше років.

Вони будуть отримувати додаткові 400-500 гривень до своєї пенсії, починаючи з 1 липня.

Самотнім людям старше 80 років з 2021 року належить щомісячна доплата до пенсії в розмірі 800 гривень.

До слова, середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн станом на 1 січня 2021 року.

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