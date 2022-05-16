В Україні змінилися правила дострокового виходу на пенсію: хто може скористатися правом

Тепер матері й батьки багатодітних сімей отримають можливість піти на відпочинок раніше

В Україні деяким людям дозволять достроково йти на пенсію. Це передбачає закон «Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», який днями набув чинності.

Нардепи припускають, що цей документ має відновити справедливість у пенсійних питаннях.

Українець може піти на пенсію достроково – а сааме за півтора року до досягнення пенсійного віку та за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

Для цього потрібно стати на облік Держслужби зайнятості і якщо йому не знайдуть підходящу роботу або працівник не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я – на пенсію можна вийти раніше.

Також є можливість дострокового виходу на пенсію для матерів і батьків багатодітних сімей, а також тих, хто на утриманні має дітей з рідкісними важкими захворюваннями, які не мають встановленої інвалідності.

Також це стосується жінок, які народили п'ятеро і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, які виховують дитину з інвалідністю (після 50 років і при наявності 15-річного стажу).

Якщо мова йде про батька, то право на достроковий вихід на заслужений відпочинок мають чоловіки, які виховують самостійно п'ятьох або більше дітей, або дітей з інвалідністю (по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу).

Нагадаємо, ветерани війни щороку отримуватимуть грошову допомогу: уряд оприлюднив суми.

Також члени сімей загиблих військових одержуватимуть підвищені пенсії.

Читайте також: