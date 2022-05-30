Залишки ОПЗЖ зможуть відродитися, конкуруючи із Тимошенко, – нардеп

ОПЗЖ повернеться на політичну мапу України, позиціонуючи себе як відбудовників України та конкуруючи за популістичний електорат із Юлією Тимошенко

Електоральні перспективи представників ОПЗЖ з’являться після виходу ЗСУ на межі 23 лютого

Політичне майбутнє політиків із забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» зараз є дуже примарними, бо спиратися на проросійський електорат не вийде, тож доведеться конкурувати у царині популізму із «Батьківщиною». Про таку перспективу проросійської партії, забороненої в Україні, заявили чинні нардепи та чиновники у коментарях виданню «Ліга».

Так, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв взагалі вважає, що якісь електоральні надії екс-ОПЗЖ може отримати тільки після звільнення українських територій, захоплених Росією під час повномасштабного вторгнення.

«Зараз у них виборців немає. Частина в окупації, частина в евакуації», – пояснив свою логіку Потураєв.

Він також зазначив, що після початку війни проросійська позиція уже не буде козирем цієї партії, оскільки електорат ОПЗЖ, який був більше за СРСР, ніж за Росію, зараз «мігрує» до соціалізму та популізму. Тож оновленій партії доведеться конкурувати на електоральній карті України із умовною Юлією Тимошенко.

Втім, у окремих фігур, наприклад, у Юрія Бойка, є власні політичні перспективи, які вони можуть конвертувати у щось на кшталт партії промисловців, яка буде відбудовувати економіку України.

Більш того, один із очільників Офісу президента у коментарі «Лізі» припустив, що залишки ОПЗЖ можуть взагалі заявити, що вони завжди були за євроінтеграцію України, але усе зіпсував експрезидент Віктор Янукович. До речі, Юрій Бойко виклав на власному YouTube-каналі відео на фоні прапору Євросоюзу, розповівши про зустріч із послом в ЄС в Україні.

Головною ж проблемою боротьби за популістичні голоси Потурвєв вважає агресію Росії, з якою і надалі будуть асоціюватися політики із екс-ОПЗЖ. «Більшість цього електорату буде розуміти, що вони збідніли не через недолугу владу, а через Путіна», – наголосив нардеп від «Слуги народу».

Простішою є ситуація для представників ОПЗЖ на місцевому рівні. Вони зможуть продовжити свою політичну кар’єру, якщо не стали колабораціоністами і заявили про свою проукраїнську позицію. У такому випадку їхня власна упізнаваність буде достатньою, аби йти на вибори під будь-якою партійною вивіскою.

Нагадаємо, 14 травня Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій. До речі, за цей закон проголосували навіть 17 колишніх членів «Опозиційної платформи – За життя».