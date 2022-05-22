Мінімальну пенсію цього року буде підвищено ще тричі: коли й на скільки

Цього року планується підвищення пенсій у липні, жовтні та грудні

Влада цього року планує ще тричі підвищити пенсійні виплати українцям

Мінсоцполітики планує до кінця 2022 року ще тричі підвищити пенсійні виплати: у липні, жовтні та грудні. Таким чином, середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який є зараз – пенсія становитиме 4 500 гривень.

Коли очікувати на підвищення пенсій

Вже у липні мінімальна пенсія становитиме 2 027 грн, максимальна – 20 270 грн. Пенсійні надбавки, які прив'язані до прожиткового мінімуму також підвищаться.

У жовтні українські пенсіонери від 70 років із повним стажем (35 років – для чоловіків і 30 – для жінок) отримуватимуть мінімум три тисячі гривень. Водночас ті пенсіонери, яким від 70 до 75 років, матимуть щомісячну пенсійну доплату – 300 гривень. Її зможуть отримувати 1,7 мільйона громадян. Крім того, мінімальна пенсія для українців від 65 років із повним трудовим стажем буде 2 680 гривень.

У грудні 2022 року мінімальна пенсія вже підвищиться до 2 093 грн, а максимальна буде 20 930 грн. Непрацюючі отримувачі пенсії 60-70 років із повним трудовим стажем отримуватимуть мінімум 2 500 гривень. Надбавки до пенсій також зростуть у розмірі через підвищення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії членам сімей загиблих військовослужбовців підвищили в середньому на 1,5 тисячі гривень.