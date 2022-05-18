Як під час війни обрати банк для виплат зарплат або пенсії? Відповідь дав уряд

Перелік нараховує 46 банківських установ

На період воєнного стану Кабінет міністрів зупинив дію своєї постанови від 26 вересня 2001 року №1231 «Про затвердження Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ» у частині механізму визначення та вимог до банків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову від 13 травня.

Разом з тим, Кабмін прописав, що актуальним є перелік банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, сформований на 24 лютого 2022 року. До нього не вносяться зміни протягом воєнного стану.

Згідно з сайтом Міністерства фінансів, таких банків нараховується 46.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Тепер допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.