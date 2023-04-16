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Окупанти на Великдень вбили двох українських дітей: подробиці

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Окупанти на Великдень вбили двох українських дітей: подробиці
Вороги перетворили Снігурівку на руїну
фото з відкритих джерел

Окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки

У великодню ніч вороги здійснили потужний ракетний обстріл Снігурівки Миколаївської області. У результаті атаки загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, який розпочав провадження.

Відомо, що за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки. На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області», – уточнили в прокуратурі.

Додамо, що внаслідок обстрілів Херсону російською армією напередодні Великодня загинули 48-річна жінка та її 24-річна донька.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжували тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Теги: окупанти діти росія смерть війна Україна ракета

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