США готують новий пакет військової допомоги Україні – Білий дім

Союзники передали ЗСУ майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки

Сполучені Штати Америки передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує журналістка Лора Келлі в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Нагадаємо, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності. Раніше, повідомлялося, що бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка наразі потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джеффа Селдіна в Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї.