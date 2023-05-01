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США готують новий пакет військової допомоги Україні – Білий дім

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США готують новий пакет військової допомоги Україні – Білий дім
фото з відкритих джерел

Союзники передали ЗСУ майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки

Сполучені Штати Америки передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу військової техніки. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі,  якого цитує журналістка Лора Келлі в Twitter.

Окрім цього, за його словами, невдовзі Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Нагадаємо, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності. Раніше, повідомлялося, що бойові літаки лише на восьмому місці в списку військової техніки, яка наразі потрібна Україні. У пріоритеті зараз системи протиповітряної оборони, артилерія і бронетехніка. Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер, яку цитує кореспондент «Голосу Америки» Джеффа Селдіна в Twitter.

Раніше повідомлялося, що США передали Україні датчики виявлення радіації від ядерної зброї.

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Теги: росія партії Україна США військова техніка

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