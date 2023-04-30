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Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети: яка дальність у переліку

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети: яка дальність у переліку
У переліку зброї фігурують далекобійні ракети
фото з відкритих джерел

Закупівля далекобійної зброї триватиме до 4 травня

Лондон планує провести закупівлю озброєння для потреб України коштом спеціального фонду для підтримки нашої держави. У переліку зброї фігурують далекобійні ракети, про які вже неодноразово просив офіційний Київ. Про це повідомили у Міністерстві оброни Сполученого королівства.

Відомоство оголосило про закупівлю озброєння для забезпечення мобільності ЗСУ, ударів на великі відстані та посилення ППО. Закупівля далекобійної зброї триватиме до 4 травня.

Що планує закупити Велика Британія для України

Міністерство оборони Великої Британії планує закупити для України наступні засоби для підвищення мобільності:

  • засоби для розмінування, мінні катки та мінні трали на всю ширину та ширину гусениці для основних бойових танків (Т-72, Leopard 1, Leopard 2), а також броньовані машини розмінування;
  • бронетранспортери-мостоукладачі та пускові установки будь-яких розмірів;
  • середньобалочні мости від 9 до 31 метра з мінімальною військовою вантажопідйомністю 72 тонни;
  • мостові пускові установки матеріально-технічної підтримки та багаторазові мости від 40 до 80 метрів з мінімальною військовою вантажопідйомністю 70 тонн;
  • транспортери важкої техніки, здатні перевозити основні бойові танки.

Для посилення української ППО Велика Британія уже провела закупівлі за наступним списком:

  • сенсори для виявлення та відстеження крилатих ракет, що летять на висоті нижче 50 метрів, безпілотників та/або балістичних ракет;
  • ППО з сенсорним наведенням для ураження дронів, що низько летять, і крилатих ракет;
  • снаряди повітряного розриву для систем ППО гарматного базування (30, 35 та 40 міліметрів);
  • експедиційні загородження для захисту об'єктів критичної інфраструктури – військові габіони (розбірні сітчасті контейнери) будь-якого розміру.

Також Міноборони Великої Британії пішло на крок, який так давно чекала Україна – Лондон проводить закупівлю далекобійного озброєння дальністю від 100 до 300 кілометрів з наземним, морським чи повітряним запуском та корисним навантаженням від 20 до 490 кілограмів. Основні вимоги британського міністерства до виробників:

  • низька ймовірність перехоплення (LPI)4;
  • можливість планування місії;
  • гарантована навігація з посиленими можливостями GPS;
  • здатність подолання ППО для підвищення ймовірності успішного удару.

Також у Лондоні планують провести закупівлі для модернізації та супроводу наявних українських платформ і налагодження виробництва танкових та артилерійських снарядів.

Чому Україні потрібна далекобійна зброя

Максимальна дальність ураження ворожих цілей в тилу окупантів після надання Вашингтоном «розумних бомб» JDAM зросла з 80 до 150 кілометрів. Однак, на жаль, цього недостатньо. Річ у тім, що «розумні бомби» дозволятимуть вражати ворожі цілі в глибокому тилу майже всієї окупованої частини материкової України. Однак щодо Криму, то ця зброя може дістати лише північно-західне узбережжя.

Для ефективного відпрацювання по ворожих цілях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, Україні необхідна далекобійна зброя з дальністю ураження до 300 кілометрів. Така зброя в ЗСУ зробить вразливими всі ворожі цілі і, відповідно, загарбникам в Україні ніде буде сховатися.

Та від надання цієї зброї Україні партнерів, особливо США, тривалий час стримує побоювання того, що Україна може застосувати далекобійні ракети для ударів по Росії. Однак, як пишуть ЗМІ, Київ надав Вашингтону навіть перелік цілей, які планує уразити далекобійною зброєю. Однак, якщо говорити конкретно про США, то ще однією причиною відмов у наданні далекобійних ракет, зокрема ATACMS, які можна запускати з уже наявних у нас систем HIMARS, є відсутність великого запасу цієї зброї.

Однак, перемовини тривають, а плани Великої Британії щодо закупівлі далекобійних ракет для України – серйозний крок у цьому важливому для нас питанні.

Триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 квітня.

Теги: озброєння Україна Велика Британія

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