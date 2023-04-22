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Італія назвала «єдиний спосіб», щоб закінчити «конфлікт» в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Італія назвала «єдиний спосіб», щоб закінчити «конфлікт» в Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
фото з відкритих джерел

Крозетто вважає, що одним з посередників у діалозі Києва та Москви може бути Пекін

Очільник італійського міноборони Гвідо Крозетто заявив, що для зупинення війни необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів. А посередником у перемовинах може виступити Китай. Про це передає La Stampa.

Міністр зазначив, що в контексті війни в Україні треба рухатися двома основними напрямками.

«Перший – це допомога. Ми повинні гарантувати Україні право захищатися. Але існує постійне і щоденне зобов’язання намагатися побудувати стіл для миру. Зараз єдине, що ми можемо зробити – це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного», – вважає Крозетто.

Урядовець зазначив, що одним з посередників у діалозі Києва та Москви може бути Пекін.

«Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та в Європі», –пояснив Крозетто.

Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські захисники відбили 53 ворожі атаки. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Теги: Італія війна Китай Україна

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